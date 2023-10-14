تشييع 32 شخصا في حصيلة جديدة لضحايا حريق الحمدانية
شيع أهالي قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، أمس الجمعة، 32 شخصا، في حصيلة جديدة من ضحايا الحريق، إلى مثواهم الأخير.
وشهدت مقبرة القيامة مراسم الدفن، التي أقامها جموع من أهالي الحمدانية، وسط تهليل وزغاريد.
وكانت دائرة الطب العدلي قد سلمت 32 جثة إلى ذويهم، بعد التعرف على هوياتهم عبر فحوصات DNA.
واندلع حريق في قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية، في الـ27 من سبتمبر/أيلول من الشهر الماضي، بينما كانت تضم نحو ألف مدعو على حفل زفاف.
وقد خلّف الحريق أكثر من 100 ضحية ومئات المصابين.