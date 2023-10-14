تشييع 32 شخصا في حصيلة جديدة لضحايا حريق الحمدانية

شيع أهالي قضاء الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، أمس الجمعة، 32 شخصا، في حصيلة جديدة من ضحايا الحريق، إلى مثواهم الأخير.

وشهدت مقبرة القيامة مراسم الدفن، التي أقامها جموع من أهالي الحمدانية، وسط تهليل وزغاريد.