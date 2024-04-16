ليالي دهراب تلجأ إلى القضاء بعد أزمة مسرحية "صنع في الكويت"
أعلن سعود الشحومي، محامي الفنانة الكويتية الشابة ليالي دهراب، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين لموكلته، على خلفية استبعادها من مسرحية "صنع في الكويت".
وخرج الشحومي في فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، قال من خلاله: "بصفتي وكيلاً عن الفنانة الشابة ليالي دهراب، أعلن بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من أساء وقذف وسب وتنمر".
كما أعلن محامي ليالي دهراب عن تقديمه شكوى أخرى للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحا: "كذلك سنوجه شكوى كتابية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ من أجل بحث كيفية فتح عروض المسرح من دون رقابة إلى سبع وثماني مرات في اليوم؟".
وختم المحامي الكويتي تدوينته متسائلا: "هل منظر الفنانين يتساقطون ويقيسون ضغط الدم ممتع مثلا؟ أين القرارات الإدارية التي تحمي كرامة وآدمية وتاريخ الفنان من هكذا فوضى وتشرذم وإسفاف وانحدار باسم الفن؟".
وفي تدوينة أخرى، أكد الشحومي: "بصفتي وكيلا عن الفنانة ليالي دهراب، أعلن أننا بصدد رفع دعاوى قضائية وتقديم شكوى جزائية في كل شخص قام باتخاذ الحرية الممنوحة للأفراد منهجا للانتقاص من كرامة وفن وتاريخ وروعة ما تقدمه الفنانة ليالي دهراب، الله المعز والله ولي التوفيق".
وكانت الفنانة ليالي دهراب قد كشفت عن سبب استبعادها من مسرحية "صنع في الكويت"، في مجموعة من الفيديوهات عبر حسابها الشخصي على سناب شات، قائلة: "استبعدوني بعد ما ضمنوا الكراس، صنع في الكويت اليوم أنا طلعت منها، للأمانة همّ طلّعوني، عشان عندي عرض ما قدرت أطلع فيه".
وأضافت دهراب: "حاطين لنا 7 عروض في اليوم، كطبيعة بشرية قاعدة أقول لهم أنا مش روبوت، وبنفس الوقت بعطي حق للناس يعني الناس جايين لي ولازم يكون فيني طاقة عشان أقعد معاهم، أجاملهم أسولف وياهم".