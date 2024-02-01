طالبة تصل مدرستها على ظهر فرس في مشهد فريد بالسعودية (فيديو)‎

عادت مقاطع فيديو للطفلة السعودية، جود العوفي، البالغة عشر سنوات، وهي تذهب إلى مدرستها على فرس تقودها بنفسها إلى الواجهة بعد تسليط الضوء على الواقعة من قبل صحيفة "سي إن إن".

وتحظى جود العوفي بشهرة في المملكة وحتى خارجها، حيث تحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها والدها بمتابعة كبيرة، إذ يظل مشهد طفلة صغيرة تقود فرسًا في أماكن مختلفة، وبسرعات كبيرة، والتحكم بها، لافتًا لكثيرين.

وظهرت جود في الفيديو المعني مرتديةً زي المدرسة، وتحمل حقيبتها على ظهرها، وتسير في شوارع مدينة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، قبل أن تصل مدرستها وتقف بالقرب من حافلة نقل الطالبات الكبيرة، ويبدأ صراخ زميلاتها من المفاجأة.