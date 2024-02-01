طالبة تصل مدرستها على ظهر فرس في مشهد فريد بالسعودية (فيديو)
عادت مقاطع فيديو للطفلة السعودية، جود العوفي، البالغة عشر سنوات، وهي تذهب إلى مدرستها على فرس تقودها بنفسها إلى الواجهة بعد تسليط الضوء على الواقعة من قبل صحيفة "سي إن إن".
وتحظى جود العوفي بشهرة في المملكة وحتى خارجها، حيث تحظى مقاطع الفيديو التي ينشرها والدها بمتابعة كبيرة، إذ يظل مشهد طفلة صغيرة تقود فرسًا في أماكن مختلفة، وبسرعات كبيرة، والتحكم بها، لافتًا لكثيرين.
وظهرت جود في الفيديو المعني مرتديةً زي المدرسة، وتحمل حقيبتها على ظهرها، وتسير في شوارع مدينة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، قبل أن تصل مدرستها وتقف بالقرب من حافلة نقل الطالبات الكبيرة، ويبدأ صراخ زميلاتها من المفاجأة.
وقال والدها، الذي يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الخيول، في مقابلة مع "سي إن إن"، إن تجربة امتطاء الفرس للمدرسة ليست الأولى لابنته، لكنها أرادت تحقيق هذه الأمنية بالقيام بهذه الرحلة الفريدة على ظهر فرسها.
وتتلقى الطفلة الكثير من التشجيع على حبها واحترافها لركوب الخيل التي ترتبط بموروث ضارب بعيدًا في تاريخ المملكة، فيما حظيت تجربتها الأخيرة بسيل من عبارات الإعجاب من ذهاب طالبة في المرحلة الابتدائية إلى المدرسة على ظهر فرس.
وتقول جود وهي على ظهر فرسها مسرعة في الطريق إلى المدرسة، "إنها أحلى تجربة"، ما يعني أنها ستكررها على الأغلب في مرات قادمة، حيث لا يزال العام الدراسي في منتصفه تقريباً.
لكنها مع ذلك، ربطت مسألة احترافها ركوب الخيل في حديثها للصحيفة إلى "ظروف المستقبل"، مشددة على أنها تركز في الوقت الحالي على دراستها.
وركوب الخيل، ليست الهواية الوحيدة على ما يبدو للطفلة جود، والتي قد تحترفها في المستقبل بالفعل، إذ أظهرت مقاطع فيديو أخرى وثقها والدها لها على حسابه في "إنستغرام"، تعليم والدها لها لأصول قيادة الطائرة الخاصة.