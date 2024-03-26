في تصرف أثار غضبا واسعا.. جينيفر لوبيز تبصق علكتها بيد مساعدتها (فيديو)

أثار فيديو متداول للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز سخطا وجدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرف مثير للاشمئزاز أقدمت عليه مع معاونتها فيما يبدو.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة قيام لوبيز بمناداة مساعدتها، ثم قامت ببصق علكتها في يدها، الأمر الذي تسبب بانتقادات حادة للنجمة الأمريكية.