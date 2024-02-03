سيول تندد بتصريحات روسية بشأن كوريا الشمالية

انتقدت كوريا الجنوبية السبت، الحكومة الروسية على خلفية تصريحاتها "الفظة والجاهلة"، بعدما حمّلت وزارة الخارجية الروسية سيول مسؤولية تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن سيول "عدوها الرئيس" وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وهددت بالحرب بسبب "حتى 0,001 ملليمتر" من الانتهاكات لأراض.

وأقامت روسيا أخيرا علاقات وثيقة مع بيونغ يانغ، بينما قالت كوريا الجنوبية وواشنطن أن كوريا الشمالية شحنت أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية "يرجع في المقام الأول إلى السياسة الوقحة للولايات المتحدة وحلفائها، بما فيها جمهورية كوريا واليابان"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.