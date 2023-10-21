الإعصار "نورما" يشتد قبيل وصوله إلى المكسيك

عاد الإعصار "نورما" ليشتد، الجمعة، إلى عاصفة من الفئة الثالثة خلال اقترابه من منطقة سياحية في المكسيك مطلة على المحيط الهادئ.

والإعصار، الذي كان قد وصل إلى الفئة الرابعة على "مقياس سافير-سمبسون" المكوّن من خمس درجات، يحمل الآن معه رياحا تبلغ سرعتها 195 كيلومترا في الساعة، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تحديثه الأخير.