ترامب منتقدا منافسته: فساتين هايلي "رخيصة" (فيديو)
سخر المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من منافسته نيكي هايلي، الثلاثاء، قائلا إنها لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض لأن "فساتينها رخيصة وغير لائقة".
وانتقد ترامب في تجمع لأنصاره قبيل فوزه بانتخابات ولاية نيوهامبشر التمهيدية المهمة، أصول "هايلي" الهندية، التي كانت سفيرته في الأمم المتحدة خلال فترة ولايته، زاعما أنها "غير مؤهلة" لتكون القائد الأعلى (رئيسة للولايات المتحدة)، لأنّ والديها من المهاجرين الهنود، ولم يكونا مواطنين أمريكيين بعد، عند ولادتها في الولايات المتحدة.
وأثناء حديثه، سخر دونالد ترامب من منافسته، مؤكدا أنها لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض، خاصة مع فساتينها "رخيصة الثمن"، في إشارة إلى أزياء "هايلي".
كما تطرق الرئيس الأمريكي السابق، إلى لون بشرة منافسته، واصفا إياها بـ"السمراء".
وسبق أن أعلنت نيكي هايلي عن رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب ترامب، وذلك لاستمراره بانتقادها، خاصة بعد أن كشف عن اسمها الأول الحقيقي، ومعلومات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستخدم المنافسة ذات الأصول الهندية اسمها الأوسط "نيكي" ولقب زوجها، إلا أن اسمها الحقيقي هو نيماراتا نيكي راندهاوا.