ترامب منتقدا منافسته: فساتين هايلي "رخيصة" (فيديو)

وأثناء حديثه، سخر دونالد ترامب من منافسته، مؤكدا أنها لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض، خاصة مع فساتينها "رخيصة الثمن"، في إشارة إلى أزياء "هايلي".

كما تطرق الرئيس الأمريكي السابق، إلى لون بشرة منافسته، واصفا إياها بـ"السمراء".

وسبق أن أعلنت نيكي هايلي عن رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس إلى جانب ترامب، وذلك لاستمراره بانتقادها، خاصة بعد أن كشف عن اسمها الأول الحقيقي، ومعلومات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستخدم المنافسة ذات الأصول الهندية اسمها الأوسط "نيكي" ولقب زوجها، إلا أن اسمها الحقيقي هو نيماراتا نيكي راندهاوا.