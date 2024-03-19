بعد عودتها بقوة.. تحذير من تفشي وباء "الحصبة" عالميا

حذرت السلطات الصحية الأمريكية من ارتفاع كبير في حالات الإصابة بمرض الحصبة في جميع أنحاء العالم، مشددة على ضرورة تطعيم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر قبل السفر إلى البلدان الموبوءة بالمرض.

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين تحذيرا للأطباء، مشيرة إلى تفشي مرض الحصبة المتزايد في جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على تطعيم الأطفال قبل السفر إلى الخارج.

ويأتي هذا التحذير قبل موسم السفر الربيعي والصيفي، مع تحذير من انخفاض معدلات التطعيم في بعض الولايات الأمريكية؛ ما يترك بعض الأطفال غير المحميين عرضة للإصابة.

ورغم أن معدلات التطعيم في الولايات المتحدة لا تزال قوية، فإن أي نقص يزيد من خطر انتشار المرض، مما يشكل تهديدا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل الأطفال الصغار والبالغين والنساء الحوامل.

وأشارت البيانات الصحية إلى أن تراجع تغطية التطعيم خلال جائحة كوفيد-19 أدى إلى ارتفاع حاد في حالات الحصبة حول العالم؛ الأمر الذي يتطلب الاهتمام واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية الجمهور.