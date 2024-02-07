ملكة جمال اليابان تخسر اللقب بعد "فضيحة غرامية"

تسببت شائعات لاحقت ملكة جمال اليابان، كارولينا شينو، عن ارتباطها بعلاقة غرامية مع رجل متزوج، بتخليها عن اللقب وترك المسابقة.

وأبدت شينو، وهي من أصل أوكراني، عبر حسابها في إنستغرام، "أسفها الشديد" بسبب المشكلة، "وخيانة كل من دعمها"، وفق تعليقها.

وبررت في تعليقها أنها "كانت في البداية خائفة ومرتبكة للغاية لدرجة أنها لم تتمكن من قول الحقيقة".

بدورها، قبلت رابطة ملكة جمال اليابان طلب شينو بالتخلي عن اللقب، واعتذرت لحكام المسابقة والجهات الراعية.

وأكدت أن "لقب ملكة جمال البلاد سيظل شاغراً لبقية العام".

وانتشرت أنباء العلاقة الغرامية لشينو بعد أن فجرت مجلة "شوكان بونشون" المحلية الأسبوعية فضيحة حول علاقتها بطبيب متزوج.

وسبق أن واجهت ملكة الجمال شينو انتقادات واسعة بعد فوزها باللقب الشهر الماضي، إذ اعتبر يابانيون أنها "ليست يابانية بما فيه الكفاية"، كونها مولودة في أوكرنيا ولم تحصل على الجنسية سوى قبل عامين.

واعتبر منتقدوها أن شينو، التي نشأت في مدينة ناغويا وسط البلاد، "امرأة بيضاء ولا يمكن أن تكون وجه اليابان".