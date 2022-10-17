إجبار أعضاء فرقة "بي تي إس" الكورية على أداء الخدمة العسكرية

أعلن أعضاء فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية توجههم لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية منهين بذلك الجدل في كوريا حول إعفائهم بسبب إنجازاتهم الفنية.

وقالت الشركة التي تدير أعمالهم في بيان بعدة لغات إن أعضاء فرقة "بي تي إس" سيؤدون واجباتهم العسكرية الإلزامية بموجب القانون الكوري الجنوبي.

وستؤدي هذه الخطوة إلى غيابهم عن الساحة الفنية كمجموعة واحدة حتى العام 2025 بحسب الشركة.

وأكدت الشركة أن جين ، أكبر أعضاء الفرقة سناً ، سيلغي طلبه لتأجيل تجنيده في نهاية الشهر ويتخذ خطوات التجنيد المطلوبة.

ويستعد الأعضاء الستة الآخرون أيضًا للخدمة في الجيش ، وفقًا للبيان الشركة الذي وصفته بأنه معلومات متعلقة بالإدارة يمكن أن تؤثر على قرارات الاستثمار.

وأضافت أن أعضاء فرقة "بي تي إس"، يتطلعون إلى إعادة الاجتماع كمجموعة مرة أخرى حوالي عام 2025 بعد انتهاء الخدمة".

ولم يتم إعطاء مزيد من المعلومات عن توقيت بدء خدمتهم العسكرية.

وكانت مسألة أداء الفرقة للخدمة العسكرية محل نقاش وجدل سياسي في كوريا.

وقال لي كي سيك ، مفوض إدارة القوى العاملة العسكرية، للبرلمان الكوري في وقت سابق إنه سيكون "مرغوبًا" أداء أعضاء الفرقة لواجباتهم العسكرية لضمان العدالة في الخدمة العسكرية بالبلاد.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي ، يُطلب من الرجال الأكثر قدرة جسديًا أداء 18 إلى 21 شهرًا من الخدمة العسكرية ، ولكن تم منح استثناءات خاصة للرياضيين والفنانين الذين يتفوقون في بعض المسابقات الدولية التي ارتبطت بالهيبة الوطنية.

ويعد التهرب من الواجبات العسكرية أو إصدار إعفاءات مسألة حساسة للغاية في كوريا.

وأظهرت استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة أن الجمهور الكوري منقسم حول ما إذا كان أعضاء الفرقة يجب أن يخدموا في الجيش أو يتم إعفاؤهم.