أثارت جدلا واسعا.. ما قصة "شوكتلو مهابتلو" التي تكررت في "تاج"؟

أثارت عبارة بدت غير "مفهومة" وكررها الفنان السوري تيم حسن في مسلسل "تاج" الذي يعرض في رمضان الجاري، كعادته في اختيار مصطلحات في محاولة لحصد التفاعل، جدلًا بين متابعين.

واعتاد تيم في "تاج" هذه المرة على استخدام لازمة، تقول: "شوكتلو مهابتلو.. شوكتلو بهيبتلو السلطان ابن السلطان"، وكان الممثل السوري يرددها كنوع من التزلف في دوره في المسلسل، وذلك عندما يلتقي بـ"زكريا" (إيهاب شعبان) الضابط الفرنسي من أصول سورية، بعدما أوهمه أنه يعمل مخبراً لصالحه، ويلتقط الأخبار له من فتيات الملهى الليلي الذي يشتغل فيه.

وفي محاولة طريفة لتفسير العبارة، نشر عرفان بخاري، وهو المسؤول عن المراجعة التاريخية لمسلسل "تاج"، توضيحا لها، مؤكدا أن العبارة مكتوبة على ما يُعرَف بـ"عمود المرجة" في العاصمة دمشق، في حين أنّ اسم ذاك العمود بالتحديد هو النصب التذكاري للربط البرقي بين دمشق والمدينة المنورة الذي أتاح التراسل بين المدينتين بواسطة خط تلغراف في اللحظة ذاتها.

وأضاف بخاري أنه كالعادة توضع كتابات على لوحات رخامية، وهي موجودة حتى الآن على أربع جهات من النصب، مكتوبة باللغة العثمانية لكن بالخط العربي، لذلك يمكن قراءتها من دون فهم معناها بالكامل بالنسبة للعامة، والكتابات هي "أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين شوكتلو مهابتلو السلطان ابن سلطان السلطان الغازي عبد الحميد خان ثاني،..."، ومعنى شوكتلو صاحب الشوكة والقوة، ومهابتلو صاحب المهابة والمخاطب هو السلطان ابن السلطان عبد الحميد خان ثاني، وتتضمن تبريكات بالربط بين المدينة المنورة بدمشق برقياً.

وتم استثمار هذه العبارة التي توازي في عصرنا الحالي "صاحب السيادة والفخامة" ضمن مسلسل "تاج" كتعظيم لشخصية الضابط زكريا، مع العلم أنه في حال تمت مخاطبة أحد بهذه العبارة أيام السلطنة العثمانية فسيتم قطع رأسه، كما أوضح بخاري.

يذكر أن النصب التذكاري بدأ العمل عليه عام 1905، ووضع في ساحة المرجة عام 1907، والبعض يعتقد أن له علاقة بالخط الحديدي الحجازي وهذا خاطئ، لأن ذلك الخط سيتم إنشاؤه بعد بضع سنوات من ذاك التاريخ.