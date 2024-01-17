الثلوج الغزيرة تربك دول شمال أوروبا

ألغى مطار فرانكفورت، أكثر مطارات ألمانيا ازدحامًا، مئات الرحلات الجوية، اليوم الأربعاء، مع استعداد البلاد لاستقبال كميات كبيرة من الثلوج والأمطار الجليدية.

وقالت متحدثة باسم مطار فرانكفورت إنه تم إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.

ولا يزال هبوط الطائرات ممكنًا في الوقت الحالي. ولم تتضح على الفور الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.

كما حذَّر مطار ميونيخ، صباح اليوم الأربعاء، من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

ويتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا ووسطها، ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترًا وظروف طرق جليدية خاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

وأفادت شرطة الولاية هناك عن "تراكم للحوادث" على الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" إنها تبطّئ حركة قطاراتها العالية السرعة بسبب الظروف الصعبة.

وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية وذات المسافات الطويلة، خاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت غرب البلاد.

وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسبًا لظروف الشتاء الخطيرة.

وفي أوسلو، العاصمة النرويجية، أعلن المطار تعليق الملاحة الجوية في وقت تسبب فيه تساقط الثلوج الكثيفة بتعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.

وقال المطار في بيان إنه سيبقى مغلقًا حتى وقت الظهيرة، و"عندها سيتم إجراء تقييم جديد"، حسبما أعلن المطار على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة، ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو.

وأُلغيت معظم رحلات الحافلات، فيما أعلن مشغل القطارات "فاي" أنّ مسارات القطارات مغلقة في مناطق واسعة من شرق النرويج.

وأدت الثلوج الكثيفة في السويد المجاورة إلى العديد من حوادث المرور غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسة.

وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيرًا للعاصمة ستوكهولم من "رياح قوية تترافق مع ثلوج".