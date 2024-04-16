فيديو يوثق انشغال بايدن بـ"ساعته" أثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي

أظهر فيديو متداول من قلب البيت الأبيض، حيث استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لحظة انشغاله بـ"ساعته الذكية" عن اللقاء.

وأثناء حديث رئيس الوزراء العراقي مع بايدن، أمس الإثنين، عن ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، انشغل الرئيس الأمريكي لوهلة بساعته، قبل أن يعاود التوقف مع بدء الترجمة.

ولا يعد هذا الموقف الوحيد لجو بايدن الذي تم تلقفه من قبل وسائل الإعلام العالمية، خلال اجتماعه بالسوداني، فقد وثقت مقاطع كذلك لحظة حمله ورقة، تم وصفها بـ"ورقة الغش"، وتضمنت توجيهات لبايدن بشأن توقيت تركيزه في الحديث ومتى يجب عليه التوقف ليترك للمترجم فرصة للترجمة.