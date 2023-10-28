إليسا عن حرب غزة: "خلص الحكي"

استنكرت المغنية اللبنانية إليسا الحرب على غزة، واصفة ما يحدث فيها بـ"الإجرام" و"الوحشية"، بينما وصفت إسرائيل بـ"الكيان المحتل الوقح".

وهاجمت في تغريدة نشرتها، اليوم السبت، عبر حسابها في منصة "إكس"، الدول التي تبرر حرب إسرائيل على غزة.

وجاء في منشورها: "خلص الحكي، لأنو ما بقا في كلام بعبر عن الإجرام والوحشية اللي بتصير بغزة ! كيان محتل وقح، مجرم والأكثر إجرام الدول اللي عم بتبرر هل الحرب المأساوية اللي عم تقتل آلاف الأبرياء! الله يكون معكن وينصركم".