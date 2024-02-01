"جريمة غريبة" في العراق بسبب مليون دولار

كشف مدير دائرة الإعلام في وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، عن تفاصيل جريمة غريبة تشبه الأفلام البوليسية، وقعت أحداثها داخل أراضي العراق.

وأوضح أن الجريمة في الأصل بدأت قصتها خارج حدود البلاد، بين عصابات "مافيا".

وتعود الوقائع، وفق المحنا، إلى رغبة زعيم مافيا كبير، بالانتقام لزوجته بعد مقتلها، وذلك عن طريق ملاحقة القاتل.

ولم يكشف متحدث الإعلام إن كان يقصد في تفاصيل الواقعة، الحادثة التي وقعت مطلع العام الجاري حين أقدم شخص سويدي الجنسية على قتل شخص أجنبي آخر في العاصمة بغداد.

وكان قاتل مأجور تسلم مليون دولار، مقابل تنفيذ الجريمة، قد أقدم على قتل قاتل آخر في بغداد، بعد أن هرب الأخير إليها، وذلك بإيعاز من زعيم مافيا كبير طلب منه ذلك، انتقاما لمقتل زوجته.

وقال المحنا، في حوار مع الإعلامي سيف علي، إن القصة تعود في الأصل إلى خلافات نشبت بين مافيات المخدرات الكبرى في أوروبا، وعلى إثرها قتلت زوجة زعيم مافيا، وكان القاتل عراقيا، وبعد ارتكابه الجريمة تم ترتيب قصة مزيفة عن مقتله، وتزوير شهادة وفاة له، ثم أخفوه في أحد البلدان قبل أن يعود للعراق.

وأضاف أن "رئيس العصابة" الذي قتلت زوجته (وهو من دولة أفريقية)، علم في النهاية أن القاتل عاد للعراق، فأرسل خلفه قاتلا مأجورا من جنسية آسيوية، لكن السلطات العراقية تمكنت من القبض عليه فور وصوله؛ ما دفع زعيم العصابة لإرسال قاتل مأجور آخر، تمكن من تنفيذ المهمة، قبل أن تعتقله السلطات العراقية.

وأقر القاتل، الذي نفذ المهمة، في التحقيقات، أنه تلقى مبلغ "مليون دولار" لتنفيذ العملية، فيما تم القبض على جميع المتورطين فيما بعد.