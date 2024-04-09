محمد عبده يستضيف المشهورة ريمان في منزله (فيديو)
استضاف الفنان محمد عبده، إحدى معجباته في منزله، وهي من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع مع المبادرة التي يتمنى كثيرون أن تشملهم للقاء فنانهم المفضل.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فنان العرب برفقة المعجبة الشابة "ريمان" التي يتابعها أكثر من مئة ألف في "إكس"، وعدد كبير آخر في "سناب شات".
وراحت ريمان التي تنشر محتوى يتعلق بالأزياء ومستحضرات التجميل، تلتقط الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق اللقاء مع نجمها المفضل الذي لا تتابع نشاطاته وحفلاته الفنية على الدوام.
ونشرت ريمان صورًا ومقاطع فيديو من لقائها مع "أبو نوره"، وكتبت معلقةً "يعتادني عيد الفرح يوم أشوفك".
وسرعان ما تلقت ريمان سيلًا من ردود التهنئة والإعجاب، بينما لم يخفِ آخرون رغبتهم الصريحة في أن يكونوا مكان الشابة في زيارتها لمنزل نجم الغناء الخليجي.
ويحظى فنان العرب الذي غنى لأشهر شعراء وملحني العالم العربي، بجماهيرية كبيرة في السعودية وخارجها، بينما يحفظ جمهور كثيرًا من أغانيه، ويرددونها معه في حفلاته الفنية.