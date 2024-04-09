محمد عبده يستضيف المشهورة ريمان في منزله (فيديو)

استضاف الفنان محمد عبده، إحدى معجباته في منزله، وهي من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع مع المبادرة التي يتمنى كثيرون أن تشملهم للقاء فنانهم المفضل.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، فنان العرب برفقة المعجبة الشابة "ريمان" التي يتابعها أكثر من مئة ألف في "إكس"، وعدد كبير آخر في "سناب شات".

وراحت ريمان التي تنشر محتوى يتعلق بالأزياء ومستحضرات التجميل، تلتقط الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق اللقاء مع نجمها المفضل الذي لا تتابع نشاطاته وحفلاته الفنية على الدوام.