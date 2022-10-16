ترتيب الدوري العراقي.. الشرطة يقتنص فوزا ثمينا على حساب الزوراء

اقتنص نادي الشرطة فوزا مهما على حساب نظيره الزوراء بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب الشعب الدولي، ضمن قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

تقدم الشرطة عن طريق محمد داود في الدقيقة 16، وتمكن علاء عباس من معادلة النتيجة للزوراء في الدقيقة 38.

وأضاف مارديك مارديكيان الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 73 من زمن المباراة التي حضرها أكثر من 40 ألف متفرج.

بهذا الانتصار رفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما ظل رصيد الزوراء 3 نقاط ليتراجع للترتيب الحادي عشر.