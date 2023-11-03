مشهد وداعي صادم يجمع جواهر الكويتية بفنانين راحلين

ووثق المشهد في حينه، والذي كان صامتا، لحظة تشبه الوداع بين الفنانين انتصار الشراح ومشاري البلام، واللذين أثارت وفاتهما في حينها حزنا كبيرا.

لكن الصادم أن المشهد ذاته، يُظهر الفنانة جواهر الكويتية، والتي كانت كذلك تبكي في مشهد صامت في مواجهة انتصار الشراح ومشاري البلام، حيث بدت كأنها تودعهما بدورها.

ورحلت الفنانة جواهر الكويتية عن 45 عاما، يوم الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.