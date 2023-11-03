مشهد وداعي صادم يجمع جواهر الكويتية بفنانين راحلين
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مشهدا تمثيليا صادما، جمع الفنانين جواهر الكويتية ومواطنيها انتصار الشراح ومشاري البلام.
وسبق أن أثار المشهد ذاته تفاعلا واسعا لدى الجمهور في 2021 بعد وفاة الفنانة الكويتية الشراح عن 58 عاما بعد خمسة أشهر فقط من رحيل مواطنها الفنان البلام عن 49 عاما.
ووثق المشهد في حينه، والذي كان صامتا، لحظة تشبه الوداع بين الفنانين انتصار الشراح ومشاري البلام، واللذين أثارت وفاتهما في حينها حزنا كبيرا.
لكن الصادم أن المشهد ذاته، يُظهر الفنانة جواهر الكويتية، والتي كانت كذلك تبكي في مشهد صامت في مواجهة انتصار الشراح ومشاري البلام، حيث بدت كأنها تودعهما بدورها.
ورحلت الفنانة جواهر الكويتية عن 45 عاما، يوم الأربعاء؛ بعد صراع طويل مع سرطان المعدة.