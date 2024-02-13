بسبب أزمة الكهرباء.. مقاهي دمشق أصبحت فضاء للعمل والدراسة

منذ عام، تتردّد ماجدة بانتظام على مقهى في وسط دمشق بات أشبه بمكتبها، حيث تنجز عملها وتعقد اجتماعاتها، مستفيدة من توفر الكهرباء بشكل متواصل.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، تقول ماجدة (42 عامًا): "أحتاج للكهرباء طيلة الوقت وأستوحي أفكارًا كثيرة من الناس الحاضرين هنا".