"روبوتات اللغة الإنجليزية" لتدريس الطلاب في كوريا الجنوبية

أعلن مكتب التعليم المحلي في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، أنه سيتم إدخال "روبوتات مدرس اللغة الإنجليزية" إلى المدارس الابتدائية والمتوسطة العام المقبل لمساعدة الطلاب في المحادثات الفردية وجهًا لوجه باللغة الإنجليزية.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال المكتب إن الروبوتات المخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية، والتي سيتم تطويرها مع شركة خاصة، سيتم توفيرها لخمس مدارس ابتدائية ومتوسطة في العاصمة للتشغيل التجريبي في مارس من العام المقبل.

وستشبه الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي تلك المستخدمة في خدمة المطاعم، وستكون لديها القدرة على إجراء محادثات فردية وجهًا لوجه باللغة الإنجليزية مع الطلاب.

وأكد المكتب أنها ستعمل كذلك كمدرس مساعد في الفصل الدراسي وستظهر المحادثة باللغة الإنجليزية مثل المتحدث باللغة الأم، إضافة إلى أنها ستوفر تعليمًا فرديًّا وجهًا لوجه مخصصًا، بما في ذلك تصحيح النطق الفردي للطلاب.

وقال المكتب إنه يخطط لتوسيع توزيع الروبوتات التعليمية للغة الإنجليزية إذا أسفر التشغيل التجريبي عن نتائج مرضية.

كما سيقوم المكتب بتوسيع استخدام تطبيقات الدردشة الصوتية في تعليم الاستماع والتحدث باللغة الإنجليزية والتبادلات غير المباشرة التي لا تجري وجهًا لوجه بين الطلاب المحليين والطلاب الأجانب. وستمكن تطبيقات الدردشة "تشاب بوت"، التي يمكن تثبيتها على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الفردية، الطلاب من المشاركة في محادثة مجانية مع البرنامج حول موضوعات يختارها المستخدمون.