الهند.. "حبل" تم وضعه كإجراءات أمان لزيارة رئيس الوزراء يقتل رجلا (فيديو)

وذكر مسؤولو الشرطة أن مانوج نُقل إلى المستشفى بعد وقت قصير من وقوع الحادث في حوالي الساعة 10:30 مساءً. ورغم الاستجابة السريعة من الشهود، إلا أن الرجل توفي متأثرا بجراحه.

وبحسب التقارير المحلية، حاولت الشرطة إيقاف سائق الدراجة النارية عن طريق الإشارة له، لكن الرجل استمر في التقدم دون توقف واصطدم بحاجز الحبال المؤقت.

وأضافت التقارير أن الحاجز المؤقت كان مقيدًا عند نقطة التحول لأحد تقاطعات الطرق، والذي تم تطويقه بسبب زيارة رئيس الوزراء إلى ولاية كيرالا.

وحمّلت عائلة المتوفى الشرطة مسؤولية وفاة مانوج. وزعمت أخت مانوج أن حاجز الحبال لم يكن مرئيًا لأولئك الذين كانوا على الطريق. وذكرت أيضًا أن ضعف الإضاءة في المنطقة يزيد من المشكلات التي يواجهها السائقون في المكان.