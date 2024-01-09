المنتج محسن جابر يعرض "وثائق" ملكيته لتراث أم كلثوم

عاود المنتج المصري محسن جابر تأكيد ملكيته لتراث الفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك بدعوى شرائه حقوق الملكية الفكرية من جميع الورثة بعقد مسجل يحمل توقيعهم، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين الورثة.

وكان محامي أسرة أم كلثوم، المستشار ياسر قنطوش، أكد أنه بدأ بالإجراءات القانونية لمقاضاة شركة "عالم الفن" التي تملك حقوق ملكية جميع أغاني "كوكب الشرق"، بسبب رفضها تعديل العقد بما يتناسب مع القيمة "المادية للتراث".

وأضاف محسن جابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة mbc مصر: "أم كلثوم تعتبر المالكة لحقوق ملكية أغانيها، إذ إنها كانت المنتجة الوحيدة لأغانيها ولم تنتج لها شركة صوت القاهرة".

وعرض المنتج المصري على الهواء مباشرة عقود تنازلات عن أغاني أم كلثوم من قبل عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الموسيقار رياض السنباطي.