المنتج محسن جابر يعرض "وثائق" ملكيته لتراث أم كلثوم
عاود المنتج المصري محسن جابر تأكيد ملكيته لتراث الفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك بدعوى شرائه حقوق الملكية الفكرية من جميع الورثة بعقد مسجل يحمل توقيعهم، وسط تصاعد الأزمة بينه وبين الورثة.
وكان محامي أسرة أم كلثوم، المستشار ياسر قنطوش، أكد أنه بدأ بالإجراءات القانونية لمقاضاة شركة "عالم الفن" التي تملك حقوق ملكية جميع أغاني "كوكب الشرق"، بسبب رفضها تعديل العقد بما يتناسب مع القيمة "المادية للتراث".
وأضاف محسن جابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة mbc مصر: "أم كلثوم تعتبر المالكة لحقوق ملكية أغانيها، إذ إنها كانت المنتجة الوحيدة لأغانيها ولم تنتج لها شركة صوت القاهرة".
وعرض المنتج المصري على الهواء مباشرة عقود تنازلات عن أغاني أم كلثوم من قبل عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الموسيقار رياض السنباطي.
وتابع: "لم أمتلك 30% فقط من حقوق ملكية أم كلثوم، كما ادعى الكاتب مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، بل اشتريت حصص جميع ورثة أم كلثوم عقب انتهاء تعاقد توزيع أغاني كوكب الشرق مع شركة صوت القاهرة".
وأوضح المنتج المصري: "الحكاية أن أم كلثوم أعطت شركة محمد فوزي حقوق توزيع أغانيها وبعد تأميم شركته انتقل عقد التوزيع لشركة صوت القاهرة، وبعد وفاة أم كلثوم وانتهاء التعاقد مع شركة صوت القاهرة كنت أجلس مع محمد الحفناوي أحد الورثة وسألني محسن جابر تساوي كام؟؟ فعرفت أنه سيبيع لأني بحب الموسيقى وقولتله أنا شاري، واشتريت من الورثة بنسبة 100%".