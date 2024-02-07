السعودية تهدي أحمد سعد منزلا فاخرا في الرياض‎ (صور)

وأضاف سعد في منشوره: "أيوه الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات.. شكرًا كمصري وشكرًا كفنان".

وأشاد المطرب المصري بجهود السعودية، قائلا: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة، السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت".

وختم أحمد سعد منشوره قائلا: "لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم، زي ما بيقول عندنا محمد عبده و طلال مداح، بيقولوا عندنا وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات، ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده، ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي".

وأحيا الفنان أحمد سعد مؤخرا عدة حفلات في المملكة العربية السعودية، حققت نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا واسعا.

على صعيد آخر، أعلن أحمد سعد خلال الساعات الماضية تبرعه بمبلغ 50 ألف دولار لدعم اقتصاد بلاده الذي يمر بأزمة كبيرة، على حد وصفه.