شقيقة مرام البلوشي تكشف عن إصابتها بالتهاب الرئة
كشفت الفنانة الكويتية مي البلوشي عن الوضع الصحي لشقيقتها مرام، والتي ترقد في المستشفى منذ عدة أيام.
وأكدت أن حالة شقيقتها مستقرة، بحسب ما أبلغهم الأطباء، لكنها لا تزال تعاني التهابًا في الرئة وتحتاج إلى عناية صحية مكثفة لحين تجاوز مرحلة الخطر.
ولفتت إلى أن الزيارة ممنوعة حاليًّا بقرار طبي، حفاظًا على حالة شقيقتها الصحية.
ونوّهت مي البلوشي إلى أن "حالة مرام لا تسمح لها بالسفر إلى الخارج للعلاج، ولكن في حالة الموافقة الطبية ستستكمل علاجها في الخارج".
وأوضحت أن شقيقتها عانت من وضع صحي غير مستقر خلال تسعة الأشهر الماضية، ودخلت إلى المستشفى أكثر من مرة.