"الكرش" يضرّ أدمغة الرجال

كشفت دراسة حديثة أنّ "الكرش" قد يتسبب بشيخوخة الدماغ وانخفاض الإدراك لدى الرجال في منتصف العمر.

ووفق دراسة، نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجدت أن أولئك الذين لديهم وزن زائد في البطن ولديهم تاريخ عائلي مع مرض الزهايمر يتمتعون بوظائف دماغية أقل.

ويعتقد الباحثون أن ارتفاع رواسب الدهون في البنكرياس والكبد قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف لدى الرجال.

وقام الباحثون بدراسة 204 أشخاص أصحاء في منتصف العمر ولديهم تاريخ عائلي مع مرض الزهايمر، ووجدوا أن الرجال الذين لديهم نسبة عالية من الدهون في البطن لديهم وظائف إدراكية أقل.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن الرجال الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف.