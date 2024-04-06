مرشح لمجلس الأمة الكويتي ينال صوتاً واحداً فقط من 800 ألف ناخب
كشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت الخميس وأعلنت نتائجها في اليوم التالي الجمعة، عن مفاجآت من قبيل فشل أحد المرشحين في كسب أكثر من صوت واحد رغم وجود أكثر من 800 ألف ناخب يحق لهم التصويت.
ففي الدائرة الانتخابية الأولى، تذيّل المرشح عبدالله علي الخباز قائمة المرشحين للانتخابات بصوت واحد فقط، ما أثار تساؤلات عن أصوات عائلته والمقربين منه وفريق حملته الانتخابية.
ولم يشارك الخباز في أي ظهور إعلامي ملفت خلال الحملة الانتخابية، كما لم يعلق على نتائج الانتخابات وسبب تذيله لقائمة المرشحين بصوت واحد فقط.
وفي الدائرة الثالثة، كانت هدى شاهين الحمادي صاحبة أقل الأصوات بين المرشحات لمجلس الأمة، حيث حصلت على خمسة أصوات فقط.
فيما يعد المرشح فهد فلاح العازمي من الدائرة الخامسة، الفائز بأكبر عدد من الأصوات، حيث صوت له 16469 ناخباً وناخبة.
وتنافس 200 مرشح كويتي على أصوات الناخبين البالغ عددهم نحو 835 ألفا لاختيار 50 عضوا موزعين على خمس دوائر، بمعدل عشرة نواب لكل دائرة.