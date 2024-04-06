مرشح لمجلس الأمة الكويتي ينال صوتاً واحداً فقط من 800 ألف ناخب

كشفت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت الخميس وأعلنت نتائجها في اليوم التالي الجمعة، عن مفاجآت من قبيل فشل أحد المرشحين في كسب أكثر من صوت واحد رغم وجود أكثر من 800 ألف ناخب يحق لهم التصويت.

ففي الدائرة الانتخابية الأولى، تذيّل المرشح عبدالله علي الخباز قائمة المرشحين للانتخابات بصوت واحد فقط، ما أثار تساؤلات عن أصوات عائلته والمقربين منه وفريق حملته الانتخابية.

ولم يشارك الخباز في أي ظهور إعلامي ملفت خلال الحملة الانتخابية، كما لم يعلق على نتائج الانتخابات وسبب تذيله لقائمة المرشحين بصوت واحد فقط.