زوجة حلمي بكر تكشف سبب هجوم مصطفى كامل عليها

علقت سماح القرشي، زوجة الموسيقار المصري حلمي بكر، على أزمتها مع مواطنها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ ضده، والأمر أصبح في يد القضاء.

وكان الفنان مصطفى كامل أكد في تصريحات صحفية أن زوجة حلمي بكر "استأجرت بلطجية للتعدي على الموسيقار الشهير"، مبينًا أنه صديق مقرب له ويعلم جميع الكواليس، على حد قوله.

وأضافت القرشي لـ"إرم نيوز" أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم مصطفى كامل بالسب والقذف والتشهير بها وبزوجها، موضحة أنها كلها ثقة بالقضاء المصري وعلى يقين بأنها ستأخذ حقها ممن أساء إليها، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها.

وكشفت زوجة حلمي بكر سبب ما وصفته بـ "الافتراء" عليها من قبل مصطفى كامل، مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها عدم إدخاله إلى المنزل بسبب تدخله في الخلافات الزوجية بينهما، والتي كانت ستتسبب في "خراب بيتها" بحسب وصفها، لافتة إلى أن زوجها وافق على طلبها وتم منعه من دخول المنزل؛ ما أغضبه وجعله يهاجم منزلها بصحبة مجموعة من "البلطجية".

وأكدت سماح القرشي أنها تمتلك صورًا ومقاطع فيديو تثبت هجوم مصطفى كامل على منزلها بصحبة بلطجية، فضلًا عن شهادة الجيران، لكنها لا تستطيع نشرها الآن بطلب من محاميها؛ كون القضية في ساحات القضاء.