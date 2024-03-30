صلالة.. سويسرا الخليج مُطعّمة بسحر الشرق (فيديو إرم)

يتضمن وصف مدينة صلالة في سلطنة عمان جبالاً وينابيع وشلالات وغيوماً وبحراً ومحيطاً وطقساً مائلاً للبرودة على مدار العام، ليبدو المكان أشبه بمدينة أوروبية في أقصى شمال القارة العجوز، ومن هنا اكتسبت المدينة العريقة لقبها "سويسرا الخليج".

فالخليج العربي الذي التصقت به صفة الصحراء ودرجات الحرارة العالية، لديه الكثير من المناطق التي تتسم بجو مغاير تماماً لمناخ الصحراء، لكن صلالة تظل على الدوام أشهر تلك المناطق بطبيعتها الرائعة، وذائعة الصيت في الغرب والشرق.

تقع مدينة صلالة على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان، وتتبع إدارياً لمحافظة ظفار، كما أنها مركزها الإداري والتجاري، وتبعد عن العاصمة مسقط نحو ألف كيلومتر.

وتعد صلالة الوجهة السياحية الأولى في عمان؛ فهي مقصد مواطني السلطنة وزوارها من السياح الذين بلغت سمعتها وألقابها الكثيرة بلدانهم، فجاؤوا يستكشفون حقيقة وجود طبيعة بتلك المواصفات في الخليج العربي، وعلى مقربة من خط الاستواء.

فمع حلول بدايات فصل الصيف، تصبح مرتفعات صلالة وجهة رئيسية للعمانيين، قبل أن يلتحق بهم السياح الأجانب إلى قمم الجبال المطلة على المحيط الهندي، حيث تتداخل الجبال مع الغيوم، بينما يتراءى المحيط الهندي كلما تفرقت الغيوم في إحدى لوحات الطبيعة الساحرة لصلالة.