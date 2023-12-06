طرح الجزء السادس من اللعبة المثيرة للجدل "جي تي إيه" في 2025
حصل عشاق ألعاب الفيديو على ما كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر؛ إذ عرضت شركة "روكستار" أول مقطع دعائي للجزء الجديد من لعبتها الواسعة الشعبية "غراند ثيفت أوتو" (جي تي إيه)، ويتميز بأن الشخصية الرئيسة فيه ستكون امرأة تُدعى لوسيّا، للمرة الأولى منذ إطلاق السلسلة.
وأظهر المقطع الدعائي لمحة عن المطاردات التي تتضمنها "جي تي إيه 6" المتوقع طرحها عام 2025، وعن بعض المشاهد الأخرى كالحفلات على اليخوت، بالإضافة إلى.. تمساح هارب.
كذلك بيّن مقطع الفيديو، الذي نشرته "روكستار غايمز" على شبكة "إكس" (تويتر سابقاً) وعلى منصة "يوتيوب" عودة أحداث لعبة الحركة المشهورة والمثيرة للجدل، التي يعود آخر جزء منها إلى عام 2013، إلى "فايس سيتي" المستوحاة من مدينة ميامي.
وبلغ إجمالي النسخ المباعة من كل أجزاء السلسلة 410 ملايين في كل أنحاء العالم، من بينها 190 مليوناً من "جي تي إيه 5" الذي صدر عام 2013 ويحمل الرقم القياسي للمبيعات في هذا القطاع في الولايات المتحدة، إنْ من حيث الحجم أو من حيث القيمة، وفقاً لشركة "تايك-تو" الأمريكية التي تتبع لها "روكستار".
لكنّ اللعبة على الرغم من نجاحها لم تسلَم من الجدل، وخصوصاً لجهة السلوك الإجرامي لبعض شخصياتها، ما رأى فيه منتقدو السلسلة تشجيعاً للاعبين على تقليد تصرفات أبطالهم.
ومع أن "تايك-تو" تنفي صحة هذه الاتهامات، تعرضت اللعبة للحظر أو فُرضت عليها قيود في عدد من الدول.