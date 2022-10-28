ما حقيقة توقيع علي البليهي لنادي الاتحاد السعودي؟
دار جدل كبير بين الجماهير الرياضية السعودية على تويتر بشأن علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن قرب خروجه من ناديه والاتجاه لأحد الناديين، النصر أو الاتحاد.
كما تم تداول العديد من الأنباء عن تعاقد نادي الاتحاد مع البليهي بعد دخوله الفترة الحرة، وهو ما لم يتم التأكد منه رسميا، أو نفيه حتى الآن.
بدوره، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في برنامجه التلفزيوني، إن البليهي سيقوم بتجديد عقده مع الهلال خلال الأيام المقبلة.
ونفى الفراج استغلال البليهي لظروف نادي الهلال الحالية، والتي تمنعه من التعاقدات على خلفية قضية محمد كنو.
وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن البليهي يعلم جيدًا أنه لن يجد ناديًا غير الهلال، يمكنه تلبية طلباته الرياضية والمالية، ولذلك لن يرحل عن صفوف “الزعيم” كما يتردد.
وشدد الفراج على أن مدافع الهلال يرغب في تقديره ماليًا فقط من قبل إدارة نادي الهلال، خاصة أن عقده القادم سيكون الأخير في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.
تصريحات البليهي
من جانبه، قال البليهي في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، إن إدارة ناديه اجتمعت معه بعد مباراة الطائي الماضية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي من أجل مناقشة تجديد عقده الذي ينتهي مع ختام الموسم الجاري.
وأوضح: "اجتمعنا من دون حضور وكيل أعمالي ولم نتفق على المبلغ ومدة العقد الجديد، ولا يوجد أي اتفاق مبدئي حتى الآن بيني وبين الهلال".
وقدمت إدارة نادي الهلال مبلغ 6 ملايين ريال لمدة موسم، مقابل تجديد عقد المدافع الدولي، ولكن اللاعب رفض العرض المادي وطلب زيادة في المبلغ والمدة، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها عرض التجديد.
وشارك البليهي صاحب الـ32 عاماً في 141 مباراة رسمية مع فريق الهلال منذ انضمامه، وتمكن من تسجيل 15 هدفًا وصناعة آخر.
البليهي حصل مع الهلال على 9 بطولات منذ انتقاله إلى صفوفه في 2017 قادمًا من الفتح.