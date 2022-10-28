ما حقيقة توقيع علي البليهي لنادي الاتحاد السعودي؟

دار جدل كبير بين الجماهير الرياضية السعودية على تويتر بشأن علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت عن قرب خروجه من ناديه والاتجاه لأحد الناديين، النصر أو الاتحاد.

كما تم تداول العديد من الأنباء عن تعاقد نادي الاتحاد مع البليهي بعد دخوله الفترة الحرة، وهو ما لم يتم التأكد منه رسميا، أو نفيه حتى الآن.

بدوره، قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، في برنامجه التلفزيوني، إن البليهي سيقوم بتجديد عقده مع الهلال خلال الأيام المقبلة.

ونفى الفراج استغلال البليهي لظروف نادي الهلال الحالية، والتي تمنعه من التعاقدات على خلفية قضية محمد كنو.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن البليهي يعلم جيدًا أنه لن يجد ناديًا غير الهلال، يمكنه تلبية طلباته الرياضية والمالية، ولذلك لن يرحل عن صفوف “الزعيم” كما يتردد.

وشدد الفراج على أن مدافع الهلال يرغب في تقديره ماليًا فقط من قبل إدارة نادي الهلال، خاصة أن عقده القادم سيكون الأخير في مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.