العثور على بقايا "تنين صيني" عمره 240 مليون عام

عثر فريق من العلماء على بقايا متحجرة لزاحف عاش في الماء يبلغ عمره 240 مليون عام، ويُطلق عليه اسم "التنين الصيني".

وسُمّي هذا المخلوق القديم – والذي عثر عليه في الصين - باسم "التنين" بسبب مظهره الذي يُشبه الثعبان.

وعلى الرغم من العثور على الهيكل العظمي المتحجر ملتفاً، إلا أن الدراسات أشارت إلى أن طوله ربما كان يبلغ نحو خمسة أمتار (أو 16.4 قدماً) من الأنف إلى الذيل.

كما لم تكن عظام هذا المخلوق الوحيدة الموجودة في الاكتشافات الحفرية؛ إذ عثر على عظام أسماك محفوظة جيداً في المكان نفسه؛ ما يشير إلى أن هذا الزاحف كان حيواناً مفترساً مائياً.

وكان لهذا المخلوق، رقبة طويلة بشكل استثنائي، وأحصى العلماء 32 عظمة منفصلة من فقرات الرقبة.

ووفق موقع "بي بي سي"، قال نيك فريزر، حارس العلوم الطبيعية في المتاحف الوطنية في اسكتلندا، إن العينة تمثل "حيواناً غريباً للغاية".

وعلى سبيل المقارنة، فإن معظم الثدييات لديها سبع فقرات فقط في الرقبة، وحتى الديناصور العضدي الشهير ذو العنق الطويل كان لديه 13 فقرة فقط. وهذا التشريح الفريد جعل رقبة الحيوان أطول من جسمه وذيله مجتمعين.

ويرجح العلماء أن يكون هذا المخلوق، هو ذاته زاحف بحري غريب آخر، ومعروف علميا، وكان قد عاش في عصور ما قبل التاريخ - العصر الترياسي الأوسط - في أوروبا والصين الآن.