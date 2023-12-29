حقوقيون يتوعدون محسن الدقلة بعد إساءته لعامل في مطعم

طالت انتقادات حادة في الكويت، مشهور "سناب شات" محسن الدقلة، بعد مقطع فيديو متداول يظهر فيه وهو يسيء لعامل من الجنسية النيبالية في أحد المطاعم بألفاظ نابية.

ووثق "الدقلة"، فيديو، وهو يهين عاملاً نيباليًا داخل مطعم بسبب وشم على يده، يشبه "نجمة داود"، إلا أنه يرمز في الحقيقة إلى الديانة الهندوسية.

وصبّ المشهور الكويتي جام غضبه على العامل بألفاظ "نابية"، زاعمًا أنه "يدعم إسرائيل"، كما قام بالتشهير بصاحب المطعم، لتشغيله العامل.

وأثار الفيديو غضبًا بين مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد من المحامين والحقوقيين اتخاذهم إجراءات قانونية ضد "الدقلة"، لإهانته العامل دون تمحيص في ديانته أو الوشم على يده.