التخلص من سموم الرئة.. هل حقا يمكنك تنظيف رئتيك؟

يحظى مفهوم تعقيم وإزالة السموم من الرئتين بجاذبية كبيرة في عالم تنتشر فيه الملوثات والسموم والعادات الضارة مثل التدخين. ومع ذلك، يحذر الخبراء من فعالية المنتجات المختلفة التي تدعي أنها تزيل سموم الرئتين، مشددين على عدم وجود أدلة علمية تدعم فعاليتها.

وفي تقرير نشره موقع webmd، ينصح الدكتور جوشوا إنجليرت، اختصاصي أمراض الرئة في جامعة أوهايو الأمريكية، بعدم الاستثمار في مثل هذه المنتجات، مسلطًا الضوء على غياب الأبحاث التي تدعم فوائدها المزعومة.

في حين أن الرئتين تمتلكان آليات تنظيف وإصلاح ذاتية رائعة، فإن التعرض المزمن للعوامل الضارة مثل دخان السجائر يمكن أن يشكل تحديات لوظائفها. ووفقا للدكتور إنجليرت، فإن الأمراض الحادة مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية غالبا ما يتم الشفاء منها بشكل تام.

ولكن الحالات المزمنة الناتجة عن التدخين على المدى الطويل، مثل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، يمكن أن تؤدي إلى أضرار لا رجعة فيها؛ إذ يساهم تدمير الأكياس الهوائية في انتفاخ الرئة والالتهاب المزمن للشعب الهوائية؛ ما يؤدي إلى تطور مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهو حالة ذات احتمالات محدودة للشفاء الكامل.

ومع ذلك، هناك أمل للأفراد الذين يسعون إلى التخفيف من آثار التدخين على رئاتهم. فقد أظهرت الدراسات أن الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، كما أن الإقلاع المبكر عن التدخين يؤدي إلى فوائد أكبر. وعلى الرغم من الأضرار المستمرة الناجمة عن التدخين لفترة طويلة، فإن قرار الإقلاع عن التدخين يبقى محوريًا في تعزيز صحة الرئة وتقليل المزيد من التدهور.

وأضاف التقرير أن حماية الرئتين من الضرر المستمر أمر بالغ الأهمية، وتشمل الإستراتيجيات التي أوصى بها الخبراء تجنب التعرض للتدخين السلبي، والابتعاد عن التدخين الإلكتروني، والامتناع عن الاعتماد على علاجات غير مثبتة مثل استنشاق التبخيرات الدوائية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير الوقائية مثل التطعيم ضد الأنفلونزا والالتهاب الرئوي، ونظافة اليدين، وتقليل التعرض للملوثات البيئية ضرورية للحفاظ على وظائف الرئة والصحة العامة.

كما أنّ اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن يدعم صحة الرئة بشكل أكبر. وفي حين أنه لا يوجد طعام أو مشروب واحد يمكنه عكس آثار التدخين، فإن دمج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضراوات والشاي الأخضر قد يوفر فوائد وقائية.

وبالمثل، فإن ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية لا تقوي القلب والعضلات فحسب، بل تعزز أيضًا كفاءة الرئة؛ ما يساهم في تحسين وظيفة الجهاز التنفسي.

وفي حين أن فكرة إزالة السموم من الرئتين قد تبدو جذابة، إلا أنه من المهم التعامل مع مثل هذه الادعاءات بتشكك وإعطاء الأولوية للإستراتيجيات القائمة على الأدلة للحفاظ على صحة الرئة. ومن خلال اعتماد تدابير استباقية وتبني نمط حياة صحي، يمكن للأفراد حماية رئتيهم وتحسين صحة الجهاز التنفسي لسنوات قادمة.