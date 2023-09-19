عودة معرض "هاشتاق 4" الكويتي للكاريكاتير بعد انقطاع 3 سنوات
عاد معرض "هاشتاق 4"، الذي تقيمه جمعية الكاريكاتير الكويتية مرة أخرى، بعد انقطاع نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، محتفيًا هذه السنة بالسعودية التي يتزامن المعرض مع احتفالاتها باليوم الوطني.
جاء افتتاح المعرض في نسخته الجديدة بحضور عدد كبير من فناني وفنانات الكاريكاتير، حيث يستمر ستة أيام ويشارك فيه 55 فنانًا من الكويت والسعودية بلوحات بلغت 160 لوحة.
وتتنوع موضوعات اللوحات بين سياسية واجتماعية واقتصادية ورياضية وأسرية، مع احتفاء خاص بالعلاقات الكويتية السعودية وإبراز لاحتفالات اليوم الوطني السعودي.
وعبَّر رئيس جمعية الكاريكاتير محمد ثلاب للصحفيين عن سعادته بمشاركة 13 فنانًا من السعودية بخمسين لوحة كاريكاتير في المعرض.
وقال: "الفكرة من المعرض أن نقدم هاشتاق (وسم) لكل فنان يقدم من خلاله مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة به ويطرح قضية معينة ويعبر عن رأيه في هذا الهاشتاق".
وحضر الافتتاح السفير الكوري في الكويت والفنان الكويتي محمد المنصور وإيمان العنزي مدير إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، إلى جانب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية والفنانين السعوديين أيمن الغامدي وعبدالرحمن هاجد.