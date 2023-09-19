عودة معرض "هاشتاق 4" الكويتي للكاريكاتير بعد انقطاع 3 سنوات

عاد معرض "هاشتاق 4"، الذي تقيمه جمعية الكاريكاتير الكويتية مرة أخرى، بعد انقطاع نحو ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، محتفيًا هذه السنة بالسعودية التي يتزامن المعرض مع احتفالاتها باليوم الوطني.

جاء افتتاح المعرض في نسخته الجديدة بحضور عدد كبير من فناني وفنانات الكاريكاتير، حيث يستمر ستة أيام ويشارك فيه 55 فنانًا من الكويت والسعودية بلوحات بلغت 160 لوحة.