"نتفلكس" سعيدة بحملتها الصارمة على مشاركة كلمات المرور

ذكر تقرير نشر على موقع "بزنس إنسايدر"، أنّ منصة "نتفلكس" اتخذت، العام الماضي، خطوة مثيرة للجدل لوقف السماح للمستعملين بتقاسم كلمات السر مع الناس خارج أسرهم الضيقة، ويبدو أن خطوتهم قد أثمرت؛ لذا من غير المتوقع أن يخففوا من القيود المفروضة على القواعد الجديدة.

تيد ساراندوز، المدير التنفيذي للشركة، قال في دعوة لإيرادات يوم الثلاثاء، أن "نتفلكس" سعيدة بتبنيها سياسات جديدة نحو الالتزام بخدمة البث محليًّا وعالميًّا على حد سواء مع تعديل قواعد استخدام كلمة السر، "أرباحنا تتأثر قليلاً بتقاسم المشتركين مع غيرهم بدفع رسوم الاشتراك، مثل استخدام عدة عائلات لنفس الحساب".

وأضاف ساراندوز: "وبما أنّ هؤلاء الناس يحافظون على حساباتهم الخاصة ولا يشاركونها خارج أسرهم، ونكسبهم من خلال برمجتنا، نحن سعداء حقًّا بمشاركتهم لنا".

كما قال ساراندوز، إن جمهور "نتفلكس" بإمكانهم دفع تكاليف الاشتراك الكامل، التي تتراوح بين 6,99 دولارات و 22,99 دولارا لكل اشتراك، أو القيام بدفع رسم إضافي يبلغ 7,99 دولارات لإضافة مستعملين جدد إلى حساباتهم القائمة.

وتوقفت الشركة مؤقتاً عن زيادة أسعار مجموعاتها من الاشتراكات بينما كانت تنشر قواعد تقاسم كلمة السر، مع موافقة شركائها في شركة "سيو غريغ بيترز" على ذلك في اجتماع الإيرادات، يوم الثلاثاء، ولكن الآن بعد أن تأقلم المستخدمون مع الرسوم، قد تستمر الأسعار في الارتفاع.

وعليه صرحت شركة "بيترز": "رأينا نفعل ذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. تلك التغييرات سارت بشكل جيد، أفضل مما توقعنا"، "وسنستمر في رصد بلدان أخرى ومحاولة تقييم الوقت الذي قدمنا فيه قيمة ترفيهية إضافية كافية فنحن ننظر إلى زيادة الإشتراك واستمراريته حتى نتمكن من العودة إلى الأعضاء ونطلب منهم أن يدفعوا أكثر قليلا للحفاظ على تلك العجلات الدوارة الإيجابية، حتى نتمكن من الاستثمار في سلاسل أفلام وألعاب أكبر لهؤلاء الأعضاء".