منى زكي تغيب عن رمضان 2024

حسمت الفنانة المصرية منى زكي مسألة مشاركتها في الدراما الرمضانية 2024، حيث أكدت في تصريحات تلفزيونية أنها "ستغيب عن الدراما في رمضان المقبل".

وقالت "زكي" على هامش تكريمها في مهرجان ضيافة في دبي "إنها خارج السباق الرمضاني المقبل 2024"، لافتة إلى أنها لا تحب تقديم أعمال درامية كل عام، ومستدركة "لازم آخذ إجازة".

وحقق آخر أعمال الفنانة المصرية "تحت الوصاية" والذي عرض في رمضان 2023 نجاحا كبيرا.

وفي السياق ذاته، أكدت منى زكي أن فيلميها اللذين تشارك في بطولتهما، وهما "القاهرة -مكة" مع محمد فراج، و"الجواهرجي" مع محمد هنيدي، قد توقف العمل عليهما، دون أن تكشف عن أسباب ذلك.