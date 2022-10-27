صحف رياضية: برشلونة وأتلتيكو مدريد يعيشان ليلة مرعبة.. وأكثر قسوة

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن 2-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وخروج الفريق من المنافسة وكتبت: "أكثر قسوة".

الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على برشلونة 3-0 وكتبت: "هذا هو ما هو عليه".

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا تحت 17 سنة للناشئات على منتخب ألمانيا 1-0 في نصف نهائي بطولة العالم للناشئات وكتبت: "إسبانيا على بعد خطوة من اللقب".

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية ريال سوسيداد وريال بيتيس وفياريال في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "فشل ذريع" و "برشلونة يخسر اللقاء الأكثر حزنا" و "خوان لابورتا: علينا التطلع للأمام ما زالت لدينا مسابقات متبقية".

الصحيفة اهتمت بخروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام باير ليفركوزن 2-2 وكتبت: "أتلتيكو مدريد يقول وداعا مع نهاية مؤلمة".