صحف رياضية: برشلونة وأتلتيكو مدريد يعيشان ليلة مرعبة.. وأكثر قسوة
شكلت نتائج لقاءات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تأهل إنتر ميلان وخروج برشلونة وأتلتيكو مدريد وتعادل توتنهام أمام سبورتنغ لشبونة وهزيمة أولمبيك مارسيليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.
كما اهتمت الصحف بلقاءات دور المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي وتأهل منتخب إسبانيا تحت 17 عاما للسيدات لنهائي كأس العالم، وتطورات الحالة الصحية للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن 2-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وخروج الفريق من المنافسة وكتبت: "أكثر قسوة".
الصحيفة اهتمت بفوز بايرن ميونخ على برشلونة 3-0 وكتبت: "هذا هو ما هو عليه".
كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا تحت 17 سنة للناشئات على منتخب ألمانيا 1-0 في نصف نهائي بطولة العالم للناشئات وكتبت: "إسبانيا على بعد خطوة من اللقب".
كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية ريال سوسيداد وريال بيتيس وفياريال في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
سبورت
ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "فشل ذريع" و "برشلونة يخسر اللقاء الأكثر حزنا" و "خوان لابورتا: علينا التطلع للأمام ما زالت لدينا مسابقات متبقية".
الصحيفة اهتمت بخروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام باير ليفركوزن 2-2 وكتبت: "أتلتيكو مدريد يقول وداعا مع نهاية مؤلمة".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 3-0 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "أهلا، مكسور".
كما اهتمت الصحيفة بتعادل أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن 2-2 وخروجه من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "إقصاء أتلتيكو مدريد بنوبة قلبية".
الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا للناشئات لنهائي كأس العالم تحت 17 سنة بعد الفوز في نصف النهائي على ألمانيا وكتبت: "منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم".
آس
ركزت الصحيفة على خروج برشلونة وأتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ 3-0 والتعادل 2-2 أمام باير ليفركوزن وكتبت: "ليلة مرعبة".
الصحيفة اهتمت بتأهل منتخب إسبانيا للناشئات لنهائي كأس العالم بعد الفوز على ألمانيا 1-0 وكتبت: "إلى النهائي في الدقيقة 91".
كما اهتمت بلقاء فياريال في دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: " سيتيين: في برشلونة لم أكن أنا".
الصحافة البريطانية
ذا صن
ركزت الصحيفة على تعادل توتنهام أمام سبورتينغ لشبونة 1-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "عمل خادع" و "تم طرد أنطونيو كونتي الغاضب بعدما انتقد تقنية حكم الفيديو الذي سرق توتنهام".
الصحيفة اهتمت بصحة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي: "هل إيرلينغ هالاند على ما يرام".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام فرانكفورت 2-1 في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكتبت: "ظلال سوداء".
الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الفرنسية رين ونانت أمام فنربخشة وكارباخ أغدام في الدوري الأوروبي وكتبت: "رين في النهائي ونانت الفرصة الأخيرة".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن 4-0 وتأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: "إنتر ميلان إلى دور الثمن، مليئة بإنتر ميلان".
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي على غلاسكو رينجرز 3-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت: "نابولي 5 على 5".
كما اهتمت بفريق يوفنتوس ووضعيته الحالية وكتبت: "يوفنتوس من يرحل ومن يصل".