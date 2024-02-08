تركي آل الشيخ يتوج بالمركز الأول في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا لعام 2024

ويشهد موسم الرياض الترفيهي، الذي تنظمه هيئة الترفيه على مدار عدة أشهر كل عام، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، لكن تركي آل الشيخ يحرص على أن تكون بينها العديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة.

ونشر آل الشيخ صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مشيرًا فيها إلى تتويجه بلقب الشخصية الأكثر تأثيرًا، ليتلقى سيلاً من التهاني من جمهور اللعبة وعشاقها ولاعبيها، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضات الأخرى ومشاهير كثر من قطاعات مختلفة.

وسرعان ما عاد "آل الشيخ" إلى عالم الرياضات القتالية، وأشار لإعلان جديد عن نزال في الملاكمة يجمع ملاكمين عالميين، هما بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وفرانسيس أنجانو.