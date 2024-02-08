تركي آل الشيخ يتوج بالمركز الأول في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرًا لعام 2024
تصدَّر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائمة عالمية تضم أكثر من 50 شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة، متوجًا بذلك دعمه الكبير لتلك الرياضات التي باتت المملكة أحد مراكزها العالمية.
وأصدرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية العريقة، القائمة الرياضية التي ضمت ملاكمين وملاكمات، ولاعبي فنون قتالية مختلفة من الجنسين، ومعلّقين ومشاهير من تلك الرياضات، وبينهم الملاكم الأمريكي الشهير مايك تايسون.
ويشهد موسم الرياض الترفيهي، الذي تنظمه هيئة الترفيه على مدار عدة أشهر كل عام، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية، لكن تركي آل الشيخ يحرص على أن تكون بينها العديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة.
ونشر آل الشيخ صورة له عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مشيرًا فيها إلى تتويجه بلقب الشخصية الأكثر تأثيرًا، ليتلقى سيلاً من التهاني من جمهور اللعبة وعشاقها ولاعبيها، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والرياضات الأخرى ومشاهير كثر من قطاعات مختلفة.
وسرعان ما عاد "آل الشيخ" إلى عالم الرياضات القتالية، وأشار لإعلان جديد عن نزال في الملاكمة يجمع ملاكمين عالميين، هما بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا، وفرانسيس أنجانو.
ووصفت الصحيفة البريطانية، آل الشيخ، بأنه العقل الذي يعرف كيف يستثمر في الرياضات القتالية، ونجح بتحقيق معجزة من خلال استقطاب أشهر نجوم الملاكمة والرياضات القتالية إلى بلاده في زمن قياسي.