وفاة مخترع مسدسات "غلوك" غاستون غلوك

توفي صانع المسدسات النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عامًا، على ما أعلنت شركته الأربعاء، بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني عبارة "تخليدًا لذكرى غاستون غلوك 19.07.1929- 27.12.2023. الكمال مستمر"، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات "غلوك" الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذج أولية للمسدس.

وفي العام 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات "غلوك" بأنها أرخص وأخف وزنًا، وبأن تفكيكها أسهل، وهي تطلق عددًا من الرصاصات أكبر من المسدسات الأخرى.

وقال فريتز أوفنر، الذي تولى العام 2018 إخراج فيلم وثائقي نادر جدًا بعنوان "ويبون أوف تشويس" عن الملياردير المقلّ في الكلام "يمكننا تشبيه غاستون غلوك بستيف جوبز عندما أصدر أول منتج لشركة أبل من مرآب منزله".

وفي الولايات المتحدة، أصبح نحو 80 في المئة من عناصر الشرطة مجهزين بها الآن. وأسهم نجوم هوليوود وثقافة البوب في هذا النجاح التجاري.