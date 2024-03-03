الإعلان عن موعد تحري هلال شهر رمضان

يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن أول أيام شهر رمضان لعام 2024، وسط توقعات فلكية أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين القادم الـ11 من مارس/آذار.

وأصدر مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا، عبر حسابه في منصة "إكس" يحدد تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 1445هـ في الدول العربية والإسلامية.

وقال مركز الفلك الدولي، في بيانه، إن "تحري هلال شهر رمضان لهذا العام بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الأحد الـ10 من مارس، وذلك حسبما أثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش ذلك اليوم، وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا".

ومن المتوقع للعديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر، أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الإثنين الموافق الـ11 من مارس، وفقًا لمركز الفلك الدولي.

وأضاف المركز أن موعد أول أيام رمضان قد يختلف في بعض الدول الإسلامية الأخرى حول العالم، مثل: باكستان، وإيران، وبنغلاديش، إذ إنه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء الـ12 من مارس.

وقال بيان مركز الفلك الدولي: "بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد الـ11 من فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد الـ10 من مارس، وسيكون الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين الـ11 من مارس".