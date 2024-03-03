الإعلان عن موعد تحري هلال شهر رمضان
يترقب المسلمون حول العالم الإعلان عن أول أيام شهر رمضان لعام 2024، وسط توقعات فلكية أن يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين القادم الـ11 من مارس/آذار.
وأصدر مركز الفلك الدولي والمعهد القومي للبحوث الفلكية، بيانًا، عبر حسابه في منصة "إكس" يحدد تفاصيل موعد أول أيام شهر رمضان 1445هـ في الدول العربية والإسلامية.
وقال مركز الفلك الدولي، في بيانه، إن "تحري هلال شهر رمضان لهذا العام بالنسبة لغالبية الدول العربية وغيرها من دول العالم سيكون يوم الأحد الـ10 من مارس، وذلك حسبما أثبتته الدراسات الفلكية حول حدوث الاقتران المركزي في التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش ذلك اليوم، وغياب القمر بعد غروب الشمس مباشرة في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا".
ومن المتوقع للعديد من الدول العربية، ومنها مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن والجزائر، أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم الإثنين الموافق الـ11 من مارس، وفقًا لمركز الفلك الدولي.
وأضاف المركز أن موعد أول أيام رمضان قد يختلف في بعض الدول الإسلامية الأخرى حول العالم، مثل: باكستان، وإيران، وبنغلاديش، إذ إنه من المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء الـ12 من مارس.
وقال بيان مركز الفلك الدولي: "بدأت معظم الدول الإسلامية شهر شعبان يوم الأحد الـ11 من فبراير 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد الـ10 من مارس، وسيكون الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبًا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين الـ11 من مارس".
وأضاف: "أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد الـ10 من مارس، واستنادًا إلى جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة .. فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكتين، خاصة من الأجزاء الغربية، وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء الـ12 من مارس".
وتابع مركز الفلك أنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد الـ10 من مارس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تفيد بأنه في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و22 دقيقة، وبُعده عن الشمس 3.4 درجة، وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و45 دقيقة، وبُعده عن الشمس 3 درجات، وفي القاهرة يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 07 ساعات ودقيقتان، وبُعده عن الشمس 3.7 درجة.
يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية.
وتشير التوقعات الفلكية إلى أن عدة شهر الصيام هذا العام ستكون 30 يومًا.
أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء الـ9 من أبريل/نيسان، الموافق الـ30 من رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء الـ10 من أبريل، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.