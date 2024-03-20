"غبقة" هند البلوشي تثير غضبا واسعا بسبب رقصها الغريب (فيديو)

أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي غضبا واسعا بين مواطنين، بعد تداول فيديو يوثق "غبقة" أقامتها، وهي ترقص بشكل غريب إلى جانب فاشينيستا أخرى.

ودعت البلوشي إلى المناسبة عددا من المشهورات الكويتيات، حيث احتفلت كذلك بعيد ميلادها.

وظهرت الصديقات إلى جانب هند البلوشي وهن يرقصن بطريقة غريبة، دفعت العديد من المتابعين إلى انتقادهن.