"غبقة" هند البلوشي تثير غضبا واسعا بسبب رقصها الغريب (فيديو)
أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي غضبا واسعا بين مواطنين، بعد تداول فيديو يوثق "غبقة" أقامتها، وهي ترقص بشكل غريب إلى جانب فاشينيستا أخرى.
ودعت البلوشي إلى المناسبة عددا من المشهورات الكويتيات، حيث احتفلت كذلك بعيد ميلادها.
وظهرت الصديقات إلى جانب هند البلوشي وهن يرقصن بطريقة غريبة، دفعت العديد من المتابعين إلى انتقادهن.
واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلوك البلوشي والمشهورات في شهر رمضان، لافتين إلى أن مثل هذه "الغبقة" لا تمثل العادات والتقاليد.
وشدد كويتيون أن "الغبقة" في العادة هي مجرد زيارات متبادلة بين وقت الإفطار والسحور، مع طعام خفيف فقط، لتعزيز الأواصر والعلاقات، وليس لها أي علاقة بأي رقص أو مظاهر لا تمت لشهر رمضان بصلة.
واتهموا البلوشي بالمبالغة بتصرفاتها بهدف حصد تفاعل وإثارة اهتمام، نظرا لغيابها عن الساحة الرمضانية وعدم وجود أي أعمال لها.