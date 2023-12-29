"أم كلثوم" تشعل أزمة بين "ساسيرو" ومحسن جابر

تصاعد الخلاف بين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو" وبين المنتج محسن جابر على خلفية الأحقية في أغاني المطربة الراحلة أم كلثوم.

وكانت "ساسيرو" قد نشرت مستندات ووثائق تثبت أحقية "شركة صوت القاهرة" في الأغاني التي سجلتها المطربة الراحلة أم كلثوم.

ووفق موقع "القاهرة 24"، أكد بيان الجمعية أن "هناك حكمًا صادرًا واجب النفاذ من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية، يقضي بأحقية شركة "صوت القاهرة"، في ملكية التسجيلات الصوتية لأم كلثوم".

وتابع البيان أنّ "هذا الحكم ينفي صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعًا للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، ويتجاهل إقرار موثق من السيدة أم كلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أم كلثوم".

وأضافت "ساسيرو" في بيانها أنّ "محسن جابر، وشركاته ومنها شركة ستارز (لبنان) يعلم أن مؤدى هذه المستندات بأن تظل حقوق الأداء العلني وإعادة النشر ملكًا خالصًا لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين".

وحذرت من التعامل مع محسن جابر أو أي من شركاته في شأن الأداء العلني وإعادة النشر لكل ما هو من تسجيلات المطربة المصرية أم كلثوم.

بدوره، نفى المنتج المصري صحة بيان "ساسيرو"، مؤكدًأ أنه لا يمت للحقيقة بشيء، ويحمل مغالطات كثيرة، كما رأى أنها أقحمت نفسها في مسألة لا تخصها، وحسمها القضاء في وقت سابق.

وأكد في بيان صحفي أنه سبق وصدر حكم قضائي نهائي ضد "شركة صوت القاهرة" بدفع تعويض مليون ونصف المليون جنيه، كما صدر حكم آخر بإنهاء العقود جميعها التي أبرمتها "صوت القاهرة" مع ورثة أم كلثوم.

وأضاف المنتج المصري أن "الشركة حصلت على حكم نهائي أيضًا، ضد جمعية المؤلفين والملحنين، بدفع تعويض قدره نصف مليون جنيه، بعد إصدارها تصريح لإحدى الأغنيات التي نملكها".

وحذّر بدوره، جمعية المؤلفين والملحنين، أو أي جهة أخرى، من استغلال أو استعمال أو التصريح، بأي من المصنفات الفنية المملوكة له، دون تصريح منه.