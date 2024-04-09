ندى أبو فرحات تتحدث لـ"إرم نيوز" عن تجربة "نقطة انتهى"

تحدثت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات في مقابلة خاصة لـ"إرم نيوز" عن مشاركتها في بطولة مسلسل "نقطة انتهى" ضمن مسلسلات موسم دراما رمضان، وقالت: "تجربتي بمسلسل نقطة انتهى مميزة للغاية من كافة النواحي سواء على صعيد النص واختيار الشخصية والممثلين الموجودين بالعمل وكلهم لديهم خبرات وقدرات تمثيلية كبيرة، وكذلك من الناحية الإخراجية كان لدي حظ في التعاون مع المخرج محمد عبدالعزيز، لأنه مخرج كبير لديه خبرات كبيرة في الإخراج وإدارة الممثل، وهذا الشيء ساعدني للغاية وأحببت التجربة معه حيث الرؤى الإخراجية المختلفة والجديدة بالنسبة لي في كل مشهد قمنا بتصويره، كذلك المناقشات والمقترحات التي دارت بيننا وإعطاء الأدوات التي تشجع الممثل على إخراج أفضل ما لديه من قدرات تمثيلية".

وأضافت متحدثة عن التعاون مع الممثل عابد فهد والمشاهد والكواليس التي جمعتها به: "سعدت للغاية بالتعاون مع الممثل عابد فهد، حيث كانت لدي تجربة سابقة في التعاون معه من خلال مسلسل لعبة الموت، ولقد عدنا للتعاون سويا واعتبرها أحلى بكثير، خصوصا في المشاهد التي جمعت بيننا بكثرة خلال أحداث مسلسل نقطة انتهى، بالإضافة للعمق في التمثيل وبشخصيات مختلفة وجديدة فنيًا علينا وكذلك القصة وكل التفاصيل، وأنا أحب كثيرا الطاقة التمثيلية الموجودة لدى عابد فهد واحترامه للممثل وأدائه التمثيلي المميز الذي كان يبهرني وأنا أقف أمامه في الكثير من المشاهد داخل هذا العمل".

وواصلت الحديث عن كواليس التصوير والعلاقة مع فريق عمل مسلسل "نقطة انتهى" وقالت: "جمعتني الكثير من اللحظات المميزة داخل مسلسل نقطة انتهى مع ميرنا، وهي ممثلة من الصاعدات للتمثيل وقدمت أداء تمثيليا عاليا، حيث كان بجانبها دائما مدرب تمثيل، وأحترم كثيرا هذا الشيء أن تحضر ممثلة مدرب تمثيل معها في بداية مشوارها في التمثيل وهذا الأمر كان لذيذا وأحببته، كذلك جمعتني مشاهد تمثيلية بالممثل عادل كرم الذي أعرفه جيدًا من خلال علاقتنا الإنسانية، ولكن للمرة الأولى يجمعنا عمل تمثيلي وبمشاهد تربطنا ببعضنا البعض خلال أحداث المسلسل، فهو ممثل رائع وذكي في إعطاء الممثل الذي يقف أمامه نظرات ومشاعر مليئة بالمعاني من أجل الفعل وردة الفعل التمثيلية، وسعدت للغاية بالمشاهد التي جمعتني بالممثلة بياريت قطريب، إذ إنها صديقتي ومن الممثلات الذين أحبهن للغاية وجميلة ولديها روح تمثيلية رائعة، لقد جمعتني أنا وبيريت الكثير من المواضيع التي حكينا فيها خلال كواليس العمل، خصوصا أنها من الممثلات اللواتي لديهن نظرة ثاقبة ورغبة تجاه السينما المستقلة وكانت هذه النقاط مشتركة فيما بيننا من خلال النوعيات السينمائية والقراءة والكتب، والتجربة بشكل عام مميزة للغاية بالتعاون مع شركة الصباح والتي أعتبرها من أهم الشركات الإنتاجية العربية الذين تعاونت معهم، حيث المهنية والاحترافية والإنسانية في التعاون والتي أعطتنا مساحات لإخراج أفضل ما لدينا تمثيليا وأتمنى أن تجمعني بهذه الشركة الكبيرة أعمال تمثيلية أخرى فيما بعد".

وبالحديث عن شخصية "كارما" التي أطلت بها من خلال أحداث مسلسل "نقطة انتهى" كشفت ندى: "شخصية كارما هي ضحية من خلال أحداث المسلسل خصوصًا من البداية حتى منتصف الأحداث ومن بعد ذلك تبدأ الأسرار في الانكشاف، وكارما شخصية موجودة في الواقع بمجتمعاتنا العربية في العموم، حيث شخصية المرأة التي دائما ما تسعى للحفاظ على العلاقات أخلاقيا حتى ولو تم اكتشاف الكذب في علاقاتها، فهي شخصية طيبة لكنها حملت الأسرار والتي بينت أنها ليست فقط ضحية ضمن أحداث المسلسل".

وأشارت متحدثة عن تحضيراتها للدور ورؤيتها لتركيز قضية المسلسل على التفاصيل الإنسانية للشخصيات الموجودة بأحداث العمل وما أضافته من تفاصيل، قائلة: "العمل على شخصية كارما كانت من خلال إضفاء بعض التفاصيل عليها من خلال المناقشات بيني وبين مخرج العمل ومؤلفه من أجل أن نقدمها بطريقة مختلفة دون أن تكون فقط متلقية، ولقد احترمت هذا الأمر للغاية في مؤلف العمل، لأن الجلسات التي جمعتنا كانت مناقشات حقيقية يتم تقبلها وإضافة التفاصيل المميزة التي كنا نتحدث عنها، وبالنسبة للحبكة الدرامية الخاصة بالمسلسل فكان هناك تركيز من مؤلف العمل فادي على الأفعال والتفاصيل الإنسانية العميقة التي تؤدي بالأفعال والعلاقات لتأخذ المنحنى الذي ظهرت به جميع الشخصيات خلال أحداث مسلسل نقطة انتهى من حيث طرح الكثير من الصفات البشرية في الشخصيات الموجودة بالعمل بشكل عميق حيث الجرأة والأنانية والصراحة التي ظهرت بها الشخصيات في زوايا خطيرة طرح من خلالها الكثير من التساؤلات حول كافة الشخصيات وما أدى بها لأفعالها خلال الأحداث".

وفي نهاية الحديث بينت ندى أبو فرحات لنا نظرتها للرسائل التي حملها مسلسل "نقطة انتهى" بموضوعه الجريء الذي يحاكي أوضاع اللبنانيين والسوريين واستكملت حديثها: "تلك التساؤلات طرحت موضوعات اجتماعية وإنسانية ونفسية عميقة من خلال رسائل عدة ومزدوجة ربطت الشخصيات ببعضها البعض، ومن خلال ذلك طرحنا تنبيهات للجميع كرسائل خاصة ضمن أحداث المسلسل في أوقات يلتفت فيه كثيرون لتقليد أفعال الآخرين من زاوية أن الكل يقوم بهذه الأفعال وبالتالي فمن أهم رسائل العمل مراجعة الإنسان لأفعاله وعدم تقليد أفعال الآخرين خصوصا في الخطأ، كما أن هناك موضوعات اجتماعية كثيرة تم طرحها بالمسلسل وبالخصوص معاناة النازحين السوريين الذين يعيشون في لبنان، ومدى تأثير ذلك على الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وانتشار المافيا والانتخابات وكل هذه القضايا ألقت بظلالها على موضوعات واقعية جريئة لها علاقة بالمجتمع اللبناني والسوري الذي نعيشه اليوم".

والجدير بالذكر أن مسلسل "نقطة انتهى" من بطولة عابد فهد، ندى أبو فرحات، عادل كرم، بياريت قطريب، محسن غازي من تأليف فادي حسين وإخراج محمد عبدالعزيز.