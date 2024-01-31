انتشار مراكز تجميل "مخالفة" في العراق.. ومطالبات بإغلاقها

كشفت وثيقة رسمية في العراق، أن مراكز التجميل المخالفة تنتشر في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وسط مطالب من البرلمان إلى الحكومة لإغلاقها.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن البرلمان العراقي، أن لجنة الصحة والبيئة النيابية شخصت وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات مخالفة للقانون.

وتنص الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، وتحمل تاريخ يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى بإغلاق تلك المراكز.

وجاء في نص الوثيقة "استنادا للدور الرقابي للجنة الصحة والبيئة النيابية شخّصت اللجنة وجود مراكز تجميل مفتوحة ومنتشرة في بغداد وبقية المحافظات مخالفة لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، وتعليمات القانون رقم (5) لسنة 1995 المادة 2 ب تفضلكم بالإيعاز إلى دائرة التفتيش في وزارتكم بالتنسيق مع الجهات المختصة لغلق جميع مراكز التجميل المخالفة".