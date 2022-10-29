صخور فائقة الحرارة ستوفر طاقة نظيفة غير محدودة للعالم
تعج الأرض بالصخور التي تبلغ حرارتها نحو 752 درجة مما يمكن أن يوفر للعالم طاقة نظيفة غير محدودة، ولكنها تقع على عمق 12 ميلًا والوصول إليها شديد الصعوبة.
وأصدرت منظمة Clean Air Task Force البيئية تقريرًا عن الاختراق العلمي الذي يمكن أن يكون واقعاً بحلول عام 2030 في هذا الجانب.
لكن المنظمة أشارت في بيان لها أيضًا إلى أن أعمق بئر تم حفرها على الإطلاق كانت بعمق 8 أميال فقط.
ومع ذلك، فإن المناطق التي يوجد بها بركان تحتاج فقط إلى الحفر على بعد حوالي ميلين للوصول إلى الصخور، وفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وستطلق أنظمة الطاقة المياه إلى حيث يتم تسخين الصخور إلى 752 درجة فهرنهايت ثم تتدفق مرة أخرى إلى السطح إلى مولدات الطاقة التي ستتكلف فقط من 20 إلى 35 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة، علماً أن الغاز الطبيعي ارتفع إلى أكثر من 84 دولارًا.
وأجرت المنظمة مؤخرًا اختبارات في أيسلندا حيث احتاج فريقها فقط إلى الحفر لمسافة ميلين بسبب بركان، وتمكنوا من إنتاج 5 أضعاف ميجاوات الطاقة المتولدة عن بئر تقليدية حرارية أرضية.
وتتمثل الخطوة الأولى الرئيسية للطاقة الصخرية الفائقة، تجارياً، في دفع عروض الطاقة إلى الأمام في عشرينيات القرن الحالي، حيث تستعد العديد من الشركات حاليًا أو تتوقع مشاريع في هذا الإطار الزمني، بحسب تقرير المنظمة.
وأكد التقرير أن أنظمة الصخور فائقة الحرارة ستحدث ثورة في منشآت الطاقة التي نعرفها، وعلى سبيل المثال، مساحات شاسعة من الأرض ليست ضرورية ولا تستخدم الغلايات للوقود الأحفوري والطاقة النووية.
ويوضح التقرير أنه "بدلاً من ذلك، ستقتصر معدات سطح الصخور الفائقة على نظام تجميع حراري مدفون يربط الآبار بمنشآت إنتاج الكهرباء المكونة من توربينات بخارية ومولدات كهرباء ومرافق نقل".
ومع ذلك، تتطلب أنظمة الطاقة الصخرية الفائقة "ابتكارات هندسية مهمة" مثل طرق الحفر فائقة العمق السريعة، ومواد وأدوات الآبار المقاومة للحرارة وتطوير خزان الحرارة العميقة في الصخور الجافة الساخنة، لكن التقرير يقول إنها تحديات هندسية وليست اختراقات علمية مطلوبة.
وقال فريق المنظمة: "التحدي المتمثل في حفر الصخور الفائقة ونشرها على نطاق واسع سيتطلب تقنيات جديدة مبتكرة يمكنها الوصول بفعالية من حيث التكلفة إلى موارد فائقة السخونة في الصخور البلورية الصلبة على أعماق تصل إلى تسعة أميال أو تتجاوزها".