صخور فائقة الحرارة ستوفر طاقة نظيفة غير محدودة للعالم

تعج الأرض بالصخور التي تبلغ حرارتها نحو 752 درجة مما يمكن أن يوفر للعالم طاقة نظيفة غير محدودة، ولكنها تقع على عمق 12 ميلًا والوصول إليها شديد الصعوبة.

وأصدرت منظمة Clean Air Task Force البيئية تقريرًا عن الاختراق العلمي الذي يمكن أن يكون واقعاً بحلول عام 2030 في هذا الجانب.

لكن المنظمة أشارت في بيان لها أيضًا إلى أن أعمق بئر تم حفرها على الإطلاق كانت بعمق 8 أميال فقط.

ومع ذلك، فإن المناطق التي يوجد بها بركان تحتاج فقط إلى الحفر على بعد حوالي ميلين للوصول إلى الصخور، وفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.