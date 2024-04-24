مصحوب بمخاوف.. توافق أمريكي إسرائيلي على هزيمة "حماس" في رفح

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايد، أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على هزيمة حركة حماس في رفح، مضيفًا: "لكن فيما يتعلق بشكل خطتهم، لا تزال لدينا بعض المخاوف".

وأوضح، بهذا الصدد، أن مخاوف أمريكية تركز على كيفية أخذ سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية في الاعتبار.

وأضاف رايد في مؤتمر صحفي: " لست على علم في هذه المرحلة بوجود أي خطة تفصيلية لرفح، خطة قابلة للتنفيذ وذات مصداقية تمت مشاركتها معنا".

وأشار إلى أن مناقشة تلك المخاوف المتعلقة بكيفية أخذ سلامة المدنيين والمساعدات الإنسانية في الاعتبار متواصلة، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات في هذه المرحلة على بدء أي نوع من العمليات البرية الكبرى.