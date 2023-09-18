تركي آل الشيخ يَعرض دعمه لسعودي ابتكر طريقة فريدة لتوفير الماء لعائلته

تفاعل رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مع تقرير إعلامي عن مواطن تمكَّن مِن ابتكار طريقة فريدة لإيصال الماء لعائلته على ارتفاع 400 متر.

وكان تقرير إعلامي تحدث عن تجربة مواطن يدعى حسن الودعاني يعيش في مرتفعات محافظة العارضة في منطقة جازان، تتلخص بقيامه بابتكار طريقة لتوفير الماء لعائلته دون حاجة للكهرباء.

وعانى المواطن السعودي من مخاطر الحصول على ماء لعائلته، إذ كان يضطر للسير على حافة الجبال وصولًا للوادي يوميًّا مع أسرته للحصول على الماء، التي فشلت الكهرباء والوسائل الحديثة في إيصاله إلى منزلهم على ارتفاع 400 متر ومسافة 2 كيلومتر.