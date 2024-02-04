عارض أساسي لمرض السكري يظهر على شعرك

يعد السكري من الأمراض الصحية الخطيرة، وفيه ترتفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير؛ ما يؤدي لمشاكل في عضلة القلب والسكتات الدماغية.

ويقول طبيب الجلد "غريغ فيدا" من عيادات "هارلي ستريت" في لندن لصحيفة "إكسبرس" البريطانية إن أعراض السكري ومضاعفاته معروفة على نطاق واسع، مثل: زيادة التبول، والعطش المستمر، والتعب، وفقدان الوزن، وعدم وضوح الرؤية، لكن العارض الوحيد الذي لا يعرفه الكثيرون هو "تساقط الشعر".

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن تسبب ضررًا للأوعية الدموية؛ ما يمنعها من نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر؛ ما يزيد من ترقق الشعر ومن ثم تساقطه.

وأَضاف "يحدث ما سبق لمرضى السكري من النوع الأول والثاني؛ فالسكري الأول يحدث عندما يهاجم الجسم الخلايا التي تصنع الإنسولين، والذي يحول الطعام إلى طاقة، وهذا ما يجعل مرضى السكري يواجهون مشاكل في تحويل الجلوكوز إلى طاقة".

وتابع "أما مرضى السكري من نوع 2 فأجسامهم لا تنتج كمية كافية من الإنسولين، أو أن خلايا الجسم لا تتفاعل معه بشكل صحيح؛ ما يسبب مضاعفات، مثل: أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وتلف الأعصاب".

وفي النهاية، شدد الدكتور فيدا على أهمية مراقبة تساقط الشعر وعدم الاستهانة به، قائلًا "إذا بدأت تلاحظ تساقط شعرك، فمن الأفضل استشارة طبيبك، فرغم أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى فقدان الشعرك من أبرزها الإجهاد، أو التغيرات الهرمونية، أو الوراثة، أو نقص الفيتامينات أو أكثر، فإنه قد يكون أحد عوارض مرض السكري في حال ترافق مع أعراض أخرى".