نادين نجيم في رسالة غامضة تتوعد أحد الأشخاص

وجّهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، رسالة غامضة، عبر خاصية "ستوري" بحسابها في "إنستغرام"، تتوعّد فيها كل من يريد أن يختبر صبرها.

ونشرت "نجيم" عبر خاصية "ستوري" بحسابها في "إنستغرام"، مقطع فيديو، يتحدث عن قدرة الشخص على أن يكون قاسيا وعنيفا، في حال فقد صبره، وكرم نفسه.

ووفق ترجمة الفيديو المنشور: "إياك وإياك وضعي في موقف يدفعني لأريك كم بمقدوري أن أكون قاسية وعنيفة.. إياك واختبار صبري، لأني قد أبدو ألطف وأحن شخص قابلته، لكن إن طفح كيلي، ستراني أقدم على أمور لم يتوقع أحد أنه كان بمقدوري فعلها".

واكتفت الفنانة اللبنانية بهذا الفيديو دون أن تترك أي تعليق عليه، فيما رجّح متابعون أنها تقصد فيه طليقها رجل الأعمال اللبناني هادي أسمر، خاصة مع وجود خلافات بينهما حول حضانة طفليهما "جوفاني وهيفين".