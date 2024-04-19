بياريت قطريب لـ"إرم نيوز": "نقطة انتهى" رسالة للشعبين اللبناني والسوري

وصفت الفنانة اللبنانية بياريت قطريب تجربة مسلسل "نقطة انتهى" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي بـ"الواقعية" من خلال تسليط الضوء على قضايا الشعبين اللبناني والسوري.

وأكدت في حديث خاص لـ"إرم نيوز" أنها تعتبر المشاركة في هذا العمل إضافة كبيرة لمشوارها الفني، حيث التعاون الأول مع المخرج المتميز محمد عبدالعزيز والحضور من جديد مع زملاء وأصدقاء اجتمعت بهم من قبل بأعمال فنية سابقة من بينهم عادل كرم وندى أبو فرحات.

وأضافت: "التجربة مميزة وجديدة بالنسبة لي من حيث العمل والدور الذي ظهرت به، والرسالة التي يحملها المسلسل تعكس الواقع الذي نعيشه في لبنان، لأنه بطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة نشهدها في لبنان من خلال الوجود السوري، وحالة الترابط التي يشهدها المجتمع ما بين الشعبين اللبناني والسوري".

وتابعت متحدثة عن تسليط العمل الضوء على قضايا مجتمعية واقعية للشعبين اللبناني والسوري: "العمل يسلط الضوء على مشاكل مجتمعية منعكسة من الواقع وتحدث بالفعل، وهذه المشاكل قد تكون لها توابع سلبية تؤدي لتوابع لا نريد الذهاب إليها كشعبين لبناني أو سوري، وأعتبر أن مسلسل نقطة انتهى نقل هذا الواقع الصعب الذي يحدث بين المجتمعين، وطرح فكرة الترابط بينهما، وكذلك الحالة الصعبة التي يعيشها كلا الطرفين".

أما بخصوص التحضيرات الخاصة بشخصية "يارا" وفق سيناريو العمل وبعيدًا عنه من خلال المناقشات والتعديلات، أوضحت: "تسلمت سيناريو العمل قبل شهر من بداية تصويره، وقرأت النص، وركزت على الموضوع والتنسيق كان مع المخرج محمد عبدالعزيز، والكاتب فادي حسين، حيث كان موجودًا معنا وقت التصوير للقيام بإضافات خاصة للمشاهد ومن خلال المناقشات، هذا كله جعل من الشخصيات أبعادًا ورؤى مختلفة كنا نتناقش فيها ونجري عليها التعديلات من حيث الظهور بأفضل شكل واقعي، والمناقشات كانت مهمة للغاية وأعتبرها أهم شيء، لأنها تستطيع رفع قيمة المشاهد التي نؤديها كممثلين، وهذا كان يستلزمه ضوء أخضر من المخرج والكاتب، لأنّ هناك حدودًا لا نستطيع أن نتخطاها وفق السيناريو والرؤية الإخراجية، لكن المناقشات بشكل عام أفادتنا بشدة خلال التصوير".

وعن تعاونها للمرة الثالثة مع مواطنتها الممثلة ندى أبو فرحات بعمل فني واحد، قالت: "تعاونت مع ندى أبو فرحات بأول عمل درامي طويل بمشواري من خلال مسلسل "نضال" في العام 2006 ومن ثم اجتمعنا بمسلسل "روبي" في العام 2012 لنعود للمرة الثالثة للاجتماع سويا بعمل فني واحد من خلال مسلسل "نقطة انتهى"، لقد تعودت على التعاون مع ندى وبيننا انسجام وتناغم فني كبيرين، وسعدت للغاية لعودة الحضور الفني بعمل واحد أنا وهي بعد 12 عامًا من آخر تعاون فني جمع بيننا، والكواليس كانت رائعة وجمعتنا الكثير من المناقشات الخاصة بالعمل والأمور الثقافية والسينمائية والمسرحية، وهذا الغنى في النقاش أمر جيد للغاية خاصة مع ممثلين لديهم خبرة كبيرة مثل ندى أبو فرحات".

وبينت بياريت أسباب حضورها الفني القليل وعلى فترات مُتباعدة خلال السنوات الماضية، قائلة: "هناك أسباب وعوامل كثيرة من بينها أن العروض التي يتم تقديمها لي لا تكون مناسبة لي وأعتذر عنها لأنني أشعر بأنه لن يضيف لي، بالإضافة إلى أنني حصلت على فترة من الراحة بسبب الأسرة والعائلة وهذا الأمر أثّر سلبيًا على حضوري بأعمال فنية وقبولي بعض العروض، لكنني تخطيت هذه المرحلة ولدي بعض الأعمال التي انتهيت من تصويرها ومؤجل عرضها منذ العام الماضي، أفضل ما أشعر به بمجال الفن أنه ليس روتينيا والارتباط بالأعمال الفنية ليس بشكل دائم وطوال الوقت كأي دوام آخر، لذا فأنا حاضرة وأنتقي ما أظهر به من أعمال تكون بمثابة إضافة لي وليس من أجل التواجد".

وفي نهاية الحديث تطرقنا للحديث عن عملها بمجالي الإعلام الرياضي والتمثيل وكيفية التنسيق فيما بينهما، حيث قالت: "عملي بمجال الإعلام لم يأخذ الكثير من وقتي وهذا الأمر يسمح لي بالتواجد بأعمال تمثيلية والتركيز على عملي بمجال الفن أيضا، خاصة أنني أقوم بالعمل ليوم واحد في الأسبوع بمجال الإعلام من خلال التصوير الخاص بالإعلام الرياضي، فمن قبل وقت تقديم البرنامج الصباحي على تلفزيون المستقبل كنت أتواجد للتصوير لأربعة أيام في الأسبوع ورغم ذلك لم يشكل عملي بمجال الإعلام عائقًا لخطواتي التمثيلية، لدي الشغف بالعمل في مجالي الإعلام والتمثيل وأنا بالأساس خريجة مسرح وأعمال بالمجالين بدافع الحب والشغف الذي يدفعني للاستمرار فيهما، كما ذكرت لك أن أفضل شيء في الفن هو غياب الروتين والارتباط بالأعمال يكون لفترات قصيرة، وهذا يجعل الأمور سهلة".